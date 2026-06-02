Metallica, Iron Maiden και Final 4 στο ΟΑΚΑ: Ποιο κοινό προκάλεσε τις ισχυρότερες δονήσεις

Σεισμογράφος υψηλής ευαισθησίας, που εγκαταστάθηκε στον χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των δύο μεγάλων συναυλιών των Metallica και των Iron Maiden, και του Final Four της EuroLeague, κατέγραψε τις σχετικές δονήσεις.

Αποκλειστικός σκοπός της πρωτοβουλίας στο ΟΑΚΑ, ήταν η καταγραφή και μελέτη των δονήσεων που προκαλούνται από μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις και τη μαζική συμμετοχή του κοινού, όπως έγινε κατά τη διάρκεια του Final Four της EuroLeague την οποία κατέκτησε ο Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η οποία διεξήχθη, στο πλαίσιο ενός πρωτότυπου επιστημονικού πειράματος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι Metallica αναδείχθηκαν «πρωταθλητές» της δόνησης, προκαλώντας εδαφικές δονήσεις 2,5 φορές ισχυρότερες από τους Iron Maiden.

Σεισμική απόκριση του κοινού κατά τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, στις 9 Μαΐου 2026 / Φωτ.: Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Η ενέργειά τους αντιστοιχούσε σε ισοδύναμο μέγεθος σεισμού ~1.5 ML έναντι ~0.9 ML των Maiden.

ΟΑΚΑ: Τι ισχύει για το Final Four της EuroLeague

Όσον αφορά τον τελικό του Final Four της EuroLeague, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι αντιδράσεις των φιλάθλων του Ολυμπιακού στον τελικό του ΟΑΚΑ και κυρίως κατά την απονομή του τροπαίου δημιούργησαν επίσης σαφή σεισμικά σήματα, συγκρίσιμα με τη συναυλία των Iron Maiden.

Σεισμική καταγραφή του τελικού του EuroLeague Final Four 2026 στο ΟΑΚΑ / Φωτ.: Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Ειδικότερα, ο σταθμός λειτούργησε κατά τη διάρκεια των συναυλιών των Metallica (9 Μαΐου 2026) και των Iron Maiden (23 Μαΐου 2026), καταγράφοντας συνεχώς τις μικροσκοπικές κινήσεις του εδάφους που προκλήθηκαν από δεκάδες χιλιάδες θεατές. Οι καταγραφές έδειξαν ότι η ένταση και η συμμετοχή του κοινού αποτυπώνονται με σαφήνεια στα σεισμικά δεδομένα, επιτρέποντας ακόμη και τη συσχέτιση συγκεκριμένων κορυφώσεων με επιμέρους τραγούδια του προγράμματος.

Η ανάλυση των δεδομένων της μελέτης της επιστημονικής ομάδας που αποτελείται από τους Κ. Μπούκουρα, Ε. Δασκαλάκη, Μ. Χαραλαμπάκη, Ι. Φουντουλάκη, Χ. Ευαγγελίδη, έδειξε ότι η συναυλία των Metallica παρήγαγε σημαντικά ισχυρότερες εδαφικές δονήσεις σε σχέση με εκείνη των Iron Maiden. Οι μέγιστες καταγεγραμμένες επιταχύνσεις ήταν περίπου δυόμισι φορές μεγαλύτερες, ενώ η συνολική σεισμική ενέργεια που καταγράφηκε αντιστοιχεί σε ισοδύναμο τοπικό μέγεθος περίπου ML 1.5 για τους Metallica και ML 0.9 για τους Iron Maiden.

Όπως εξηγούν τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, αν και οι τιμές αυτές δεν αντιστοιχούν σε πραγματικούς σεισμούς, αποτελούν έναν χρήσιμο τρόπο ποσοτικοποίησης και σύγκρισης της έντασης των δονήσεων που προκαλεί το κοινό. Η υψηλότερη επιτάχυνση που καταγράφηκε στη συναυλία των Metallica συνδέεται με το μεγαλύτερο και πιο ενεργό πλήθος, το οποίο μετέφερε σημαντικά περισσότερη ενέργεια στο έδαφος σε σχέση με τη συναυλία των Iron Maiden.

Από την ανάλυση των σεισμολογικών καταγραφών προκύπτει ότι το τραγούδι που προκάλεσε τη μεγαλύτερη σεισμική απόκριση στη συναυλία των Metallica ήταν το «Moth Into Flame», κατά το οποίο καταγράφηκε η υψηλότερη τιμή εδαφικής επιτάχυνσης. Υψηλές τιμές καταγράφηκαν επίσης στα «Master of Puppets», «Fade to Black», «Wherever I May Roam» και «One».

Αντίστοιχα, στη συναυλία των Iron Maiden η μεγαλύτερη σεισμική απόκριση παρατηρήθηκε στο «Killers», ενώ έντονη συμμετοχή του κοινού καταγράφηκε και στα «2 Minutes to Midnight», «Seventh Son of a Seventh Son», «Rime of the Ancient Mariner» και «Wrathchild».

Σεισμική καταγραφή της συναυλίας των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ / Φωτ.: Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

ΟΑΚΑ: Η συναυλία των Metallica παρήγαγε σαφώς μεγαλύτερη μέγιστη σεισμική επιτάχυνση

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η σύγκριση των καταγραφών δείχνει ότι η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ παρήγαγε σαφώς μεγαλύτερη μέγιστη σεισμική επιτάχυνση σε σχέση με εκείνη των Iron Maiden, γεγονός που αποτυπώθηκε και στο υψηλότερο ισοδύναμο τοπικό μέγεθος (ML) που υπολογίστηκε.

Η εντονότερη και πιο συγχρονισμένη κίνηση του κοινού στους Metallica οδήγησε σε επιταχύνσεις περίπου διπλάσιες έως τριπλάσιες από αυτές των Iron Maiden, με αποτέλεσμα ML της τάξης ~1.3-1.5 έναντι ~0.8-1.0.

Όπως επισημαίνεται, παρότι οι τιμές αυτές δεν αντιστοιχούν σε πραγματική σεισμική δραστηριότητα, προσφέρουν ένα χρήσιμο μέτρο σύγκρισης της ενέργειας που μεταφέρθηκε στο έδαφος και αναδεικνύουν τη δυνατότητα των σεισμογράφων να καταγράφουν ανθρωπογενείς δονήσεις μεγάλης κλίμακας.

Εκτός από τις δύο μεγάλες συναυλίες, ο προσωρινός σεισμολογικός σταθμός λειτούργησε και κατά τη διάρκεια του τελικού του EuroLeague Final Four 2026 στο ΟΑΚΑ. Οι καταγραφές έδειξαν ότι οι αντιδράσεις των φιλάθλων κατά τη διάρκεια κρίσιμων φάσεων του αγώνα, αλλά κυρίως κατά την απονομή του τροπαίου, δημιούργησαν σαφώς ανιχνεύσιμα σεισμικά σήματα.

Όπως υπογραμμίζουν οι ερευνητές, αν και τα επίπεδα δόνησης ήταν γενικά χαμηλότερα από εκείνα που καταγράφηκαν στη συναυλία των Metallica, ήταν συγκρίσιμα με εκείνα της συναυλίας των Iron Maiden, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η συλλογική ανθρώπινη συμπεριφορά στη δημιουργία μετρήσιμων δονήσεων του εδάφους.

Παράλληλα όπως σημειώνεται, η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της λεγόμενης «σεισμολογίας του πλήθους» (crowd seismology).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ