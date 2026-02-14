Μεσσηνία: Σοβαρά προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας - Ανησυχία για τους ποταμούς και τις υποδομές

Πολλά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς και στην Μεσσηνία, όπου ανησυχία υπάρχει για τους ποταμούς και τις υποδομές.

Παράλληλα, το απόγευμα της Παρασκευής κατέρρευσε τοίχος πλίνθινης μονοκατοικίας στη Μεσσήνη, ύστερα από δύο ημέρες ισχυρών βροχοπτώσεων.

Συνεργεία βρίσκονται από το πρωί στο σημείο, πραγματοποιώντας αυτοψία και εκτίμηση της επικινδυνότητας του κτηρίου, ενώ από την κατάρρευση δεν υπήρξε τραυματισμός.

Στο σημείο έχουν τοποθετηθεί προστατευτικά μέσα και έχει απαγορευτεί η διέλευση πεζών και οχημάτων για λόγους ασφαλείας.

Ζημιές από την κακοκαιρία στη Μεσσηνία

Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε ολόκληρη τη Μεσσηνία, κυρίως στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και σε αγροτικές καλλιέργειες.

Υπερχειλίσεις παραποτάμων και χειμάρρων έχουν οδηγήσει σε πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ αρκετοί ποταμοί βρίσκονται στα όρια της στάθμης ασφαλείας. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στον ποταμό Νέδα, στα όρια των νομών Μεσσηνίας και Ηλείας, ο οποίος υπερχείλισε προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια στην περιοχή της Ελαίας, στον Δήμο Τριφυλίας.

Παράλληλα, κατολισθήσεις και καθιζήσεις έχουν καταγραφεί σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου, με τον δρόμο που συνδέει τη Νέδουσα με την Αλαγονία να παραμένει κλειστός, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και σε αγροτικούς δρόμους στον Μεσσηνιακό κάμπο.

Τα συνεργεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Πολιτικής Προστασίας και των Δήμων βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε σημεία όπου έχουν καταγραφεί πλημμυρικά φαινόμενα ή κατολισθήσεις.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ