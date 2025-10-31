Μεσσηνία: Ροτβάιλερ επιτέθηκε στον κηδεμόνα του - Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο

Ροτβάιλερ επιτέθηκε στον κηδεμόνα του στη Μεσσηνία σήμερα, Παρασκευή (31/10).

Το σοβαρό περιστατικό επίθεσης σκύλου στον 76χρονο κηδεμόνα του σημειώθηκε στον Άγιο Φλώρο, σύμφωνα με το eleftheriaonline.gr.

Ηταν λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι όταν μια γυναίκα τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ενημέρωσε πως ένας σκύλος στον προαύλιο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δαγκώνει έναν άνθρωπο.

Μεσσηνία: Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε το ροτβάιλερ

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν μπορούσαν να απομακρύνουν το ροτβάιλερ από τον 76χρονο, ο οποίος πεσμένος στο έδαφος καλούσε σε βοήθεια.

Στη συνέχεια βρέθηκαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ στο σημείο, όμως ούτε εκείνοι μπορούσαν να απομακρύνουν το ροτβάιλερ από τον 76χρονο.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία και μεταδίδει το τοπικό μέσο, ο 76χρονος προέτρεψε τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν το ροτβάιλερ, με έναν αστυνομικό να το κάνει και να σκοτώνει τον σκύλο.

Ο 76χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου νοσηλεύεται με βαριά τραύματα σε όλο του το σώμα, με την κατάσταση του να κρίνεται σοβαρή.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.