Μεσσηνία: Πέθανε Γαλλίδα τουρίστρια που πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

Τουρίστρια από τη Γαλλία πέθανε το μεσημέρι της Τρίτης (14/7) σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι της Μεσσηνίας, ενώ κολυμπούσε στην πισίνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον πυθμένα της πισίνας από άλλους λουόμενους, οι οποίοι την ανέσυραν άμεσα και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο κατέβαλαν προσπάθειες για την ανάνηψή της, ωστόσο η 48χρονη διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Παράλληλα, σύμφωνα με το tharrosnews.gr, ο ναυαγοσώστης δεν ήταν παρών, καθώς φέρεται να είχε μεταβεί σε άλλη πισίνα, ενώ αναζητείται από τις Αρχές.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης. Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές μαζί με τον σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά.