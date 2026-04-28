Μεσσηνία: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε στάβλο - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αστυνομικές αρχές στη Μεσσηνία, ύστερα από τον εντοπισμό νεκρού άνδρα μέσα σε στάβλο της περιοχής.

Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν τους ερευνητές στο ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως ανθρωποκτονία.

Το θύμα, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι αλβανικής καταγωγής, βρέθηκε με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Η σορός εντοπίστηκε σε χώρο ανάμεσα σε μαντριά και στάβλους, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας, στην περιοχή Μπουρνιά.

Σύμφωνα με αναφορές από τοπικά μέσα, οι αρχές εξετάζουν το σενάριο ο άνδρας να εργαζόταν στον στάβλο και το θύμα να ήταν ο εργοδότης του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες ώρες του θύματος.

Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε δεν έχει έως τώρα εντοπιστεί. Τον νεκρό βρήκε άνδρας επίσης αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να τον φιλοξενούσε.