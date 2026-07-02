Μεσσηνία: Νεκρός ανασύρθηκε εξάχρονος από πισίνα

Τραγωδία σημειώθηκε στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου – Νέστορος, στη Μεσσηνία, όπου εξάχρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν σε διώροφη κατοικία της περιοχής.

Τραγωδία στη Μεσσηνία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο εξάχρονος φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της, ενώ εκείνη εκτελούσε εργασίες καθαριότητας στον πρώτο όροφο του σπιτιού. Λίγη ώρα αργότερα, η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, προκειμένου να το επαναφέρουν. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του περίπου στις 4:30 το απόγευμα.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews