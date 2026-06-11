Μεσσηνία: Εξαφανίστηκε η ιστορική καμπάνα της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου

Εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από τη Μεσσηνία και τον Διατηρητέο Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος η ιστορική, επετειακή καμπάνα της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ραδιοφωνικός σταθμός της ΕΡΤ Καλαμάτας και Action24, η καμπάνα βρισκόταν κανονικά στο σημείο τοποθέτησής της τουλάχιστον μέχρι τις 29 Μαΐου 2026, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από σχετικό φωτογραφικό ντοκουμέντο.

Ωστόσο, το πρωί του περασμένου Σαββάτου (6/6), επισκέπτες του κάστρου της Πύλου, στη Μεσσηνία, διαπίστωσαν ότι το κειμήλιο έλειπε από τη θέση του. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τι έχει συμβεί.

Μεσσηνία: Τα χαρακτηριστικά της καμπάνας

Η εξαφάνιση έχει κινητοποιήσει τις τοπικές αρχές, αλλά και τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να διαπιστωθεί τι έχει ακριβώς συμβεί με την επετειακή καμπάνα στη Μεσσηνία.

Η καμπάνα, βάρους 12 κιλών, είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα στις 19 Οκτωβρίου 2017 τιμητικά με το ρωσικό πολεμικό πλοίο Azov, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων μνήμης για τα 190 έτη από τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου, ενώ είχε παραδωθεί με ειδική τελετή στον συγκεκριμένο ναό ως δωρεά με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα. Ωστόσο, παρότι η το αρχικό σχέδιο της δωρεάς ήταν η ένταξη της καμπάνας στο κωδονοστάσιο του ναού, η τοποθέτησή της δεν είχε υλοποιηθεί έως σήμερα, με αποτέλεσμα το κωδονοστάσιο να παραμένει άδειο.

Λόγω του επετειακού και συλλεκτικού της χαρακτήρα περιμετρικά φέρει ανάγλυφη επιγραφή: “Во славу 190-летия Наваринского сражения. Севастополь, Россия, 20 октября 2017” («Εις δόξαν των 190 χρόνων από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Σεβαστούπολη, Ρωσία, 20 Οκτωβρίου 2017»).

Ως ιστορικής σημασίας κειμήλιο, λειτουργούσε ως σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες και ως γέφυρα μνήμης με ένα καθοριστικό κεφάλαιο της Ελληνικής Επανάστασης.