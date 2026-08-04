Μεσσηνία: Έκανε ψαροντούφεκο και εντόπισε ανθρώπινο κρανίο

Την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο κοντά στις ακτές της νήσου Σφακτηρίας, στη Μεσσηνία, ένας άνδρας εντόπισε ανθρώπινο κρανίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤnews, ο άνδρας επικοινώνησε με το Λιμεναρχείο Πύλου και στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Στην έρευνα που ακολούθησε δεν εντοπίστηκαν άλλα ανθρώπινα λείψανα, παρά μόνο το κρανίο, το οποίο θα αποσταλεί στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου, προκειμένου να διενεργηθεί ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη.

Το Λιμεναρχείο Πύλου έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews