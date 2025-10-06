Μεσσηνία: Είχε ξαναγίνει απόπειρα δολοφονίας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Φοινικούντα

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Μεσσηνία η είδηση της διπλής δολοφονίας το βράδυ της Κυριακής (5/10) στη Φοινικούντα, όπου έπεσαν νεκροί ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης κάμπινγκ της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tharrosnews.gr, ο επιχειρηματίας –κάτοικος της περιοχής, ηλικίας περίπου 70 ετών– είχε δεχθεί στο παρελθόν απόπειρα δολοφονίας, γεγονός που προκαλεί πρόσθετα ερωτήματα γύρω από τα κίνητρα των δραστών.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης βρέθηκε νεκρός στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε νεκρός και ο επιστάτης, στενός συνεργάτης και φίλος του. Και οι δύο έφεραν τραύματα από πυροβολισμό, με τον επιστάτη να φαίνεται πως επιχείρησε να διαφύγει τη στιγμή της επίθεσης.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας βρίσκονται από χτες στο σημείο, συλλέγοντας στοιχεία και καταθέσεις, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα – από προσωπικές διαφορές έως πιθανές επαγγελματικές αντιπαραθέσεις,