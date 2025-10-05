Μεσσηνία: Διπλό φονικό σε κάμπινγκ της Φοινικούντας

Συναγερμός σήμανε στη Μεσσηνία, όπου βρέθηκαν νεκροί δύο άνδρες.

Λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ, βρέθηκαν σε κάμπινγκ στην περιοχή της Φοινικούντας στη Μεσσηνία, νεκροί δύο άνδρες.

Οι πρώτες πληροφορίες μεταφέρουν, ότι ένας άνδρας, ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και κάτοικος της περιοχής ηλικίας περίπου 70 ετών, βρέθηκε νεκρός στη ρεσεψιόν. Λίγα μέτρα πιο μακριά, εντοπίστηκε νεκρός και ο επιστάτης του κάμπινγκ, φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος φαίνεται πως προσπάθησε να διαφύγει.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως οι δύο άνδρες δολοφονήθηκαν με πυροβολισμό. Στο σημείο μεταβαίνουν αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας, οι οποίοι αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.