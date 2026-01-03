Μεσολόγγι: Στο συνεργείο επί έξι μήνες το ασθενοφόρο που δώρισε συνταξιούχος αγρότισσα

Σε συνεργείο της Πάτρας, από τις αρχές Αυγούστου, παραμένει το ασθενοφόρο αξίας 67 χιλιάδων ευρώ, που δώρισε -το 2023- στο ΕΚΑΒ η Αθηνά Παπαχρήστου, συνταξιούχος αγρότισσα, για να επιχειρεί στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου.

Η Αθηνά Παπαχρήστου, η οποία έφυγε από τη ζωή, αγόρασε το ασθενοφόρο καθώς, όπως έλεγε σε προηγούμενες συνεντεύξεις της, χρειαζόταν να μεταφέρει αρκετές φορές τον άνδρα της στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, ωστόσο δεν υπήρχε διαθέσιμο μέσο διακομιδής.

Όπως αναφέρει ο Alpha, το Μεσολόγγι παραμένει μόνο με ένα ασθενοφόρο, ενώ το θέμα έφτασε μέχρι τη Βουλή, με τον Μίλτο Ζαμπάρα, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, να θέτει σχετικό ερώτημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.