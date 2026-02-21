Μεσολόγγι: 74χρονος προσπάθησε να μαχαιρώσει 28χρονο λόγω παρατήρησης για την οδήγησή του

Στο Μεσολόγγι ένας 74χρονος αποπειράθηκε να μαχαιρώσει τρεις φορές ένας 28χρονο, επειδή του έκανε παρατήρηση για το πώς οδηγούσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όπου ο 74χρονος οδηγός φέρεται να διαπληκτίστηκε με τον 28χρονο, που κινούνταν πεζός.

Το συμβάν στο Μεσολόγγι

Στη διάρκεια του καβγά μεταξύ των δύο ανδρών, ο 74χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να επιχείρησε τρεις φορές να τραυματίσει τον νεαρό στην κοιλιακή χώρα.

Ο δράστης συνελήφθη, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού συνεχίζεται.