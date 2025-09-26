Μεσογείων: Τροχαίο μετά από σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ - Καθυστερήσεις στο σημείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη Μεσογείων, κατά τη σύγκρουση ενός λεωφορείου με ΙΧ, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν τραυματίες.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο λόγω του τροχαίου, την τελευταία ώρα σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Μαραθώνος και η κυκλοφορία διεξάγεται με προβλήματα.

Φωτ. από το τροχαίο στη Μεσογείων / EUROKINISSI

Φωτ. από το τροχαίο στη Μεσογείων / EUROKINISSI

Φωτ. από το τροχαίο στη Μεσογείων / EUROKINISSI

Η Τροχαία βρίσκεται ήδη εκεί για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ωστόσο έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές οχημάτων στο συγκεκριμένο ρεύμα.