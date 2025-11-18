Μεσαρά: Άγνωστοι πυροβόλησαν 60χρονο από το παράθυρο του υπνοδωματίου ενώ κοιμόταν

Νέο αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στην Κρήτη, στην περιοχή της Μεσαράς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το συμβάν, άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον ενός άνδρα την ώρα που κοιμόταν, περίπου στις 3:00 τα ξημερώματα, στο Τυμπάκι Μεσαράς.

Αναλυτικότερα, οι δράστες πλησίασαν το παράθυρο του υπνοδωματίου του 60χρονου, ενώ κοιμόταν με τη σύζυγό του και άνοιξαν πυρ εναντίον του δύο φορές.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ τα σκάγια τραυμάτισαν τον 60χρονο σε χέρι και ωμοπλάτη.

Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, όπου αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες έλαβε εξιτήριο.

Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα κίνητρα της επίθεσης σε βάρος του. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, πρόκειται για άτομο που δεν έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές.

Με πληροφορίες από patrisnews.com