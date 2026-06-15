Μενίδι: Υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα - Με εγκαύματα ο ιδιοκτήτης

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδι, επί της οδού Ιωνίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 9:30 χωρίς να επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια, ωστόσο το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα, συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο, σε ιδιωτική κλινική, καθώς υπέστη ελαφρά εγκαύματα.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα εξής σημεία:

Λεωφόρος Ιωνίας και γέφυρα Αττικής Οδού

Οδός Ορφέως και Λεωφόρος Ιωνίας

Οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ