Μενίδι: Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο ξυλείας

Οριοθετημένη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές το απόγευμα στο Μενίδι, συγκεκριμένα στον υπαίθριο χώρο εργοστασίου ξυλείας.

Μάλιστα, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, η φωτιά εξαπλώθηκε και στη διπλανή επιχείρηση, ένα εργοστάσιο υποδημάτων, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Στο σημείο βρίσκονται 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega και οι δύο επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Νωρίτερα, εστάλη 112 στους κατοίκους για να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας που επικρατούσε.