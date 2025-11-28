Μενίδι: Στο Παίδων η 14χρονη - Είχε μέσα σε σακούλα το νεκρό έμβρυο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με την πρωτοφανή υπόθεση της ανήλικης στο Μενίδι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν μία 14χρονη μετέβη στο ΑΤ του Μενιδίου, έχοντας ένα νεκρό έμβρυο μέσα σε σακούλα

Όπως υποστήριξε, απέβαλε μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από την 54χρονη μητέρα της, η οποία μετά την καταγγελία συνελήφθη από τις Αρχές για ενδοοικογενειακή βία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 14χρονη ήταν σε εξαιρετικά κακή κατάσταση και έχει ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων μετά από εντολή εισαγγελέα.

Η ανήλικη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ενώ όπως αναφέρει ήταν 1.5 μηνών έγκυος. Την ίδια ώρα το νεκρό έμβρυο θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να βρεθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.