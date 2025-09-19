Μενίδι: Περιορίστηκε η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ξυλείας

Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στο Μενίδι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17:16 σε χώρο επιχείρησης ξυλείας, όπου κάηκαν παλέτες, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε σε διπλανό εργοστάσιο υποδημάτων, προκαλώντας ζημιές.

Να σημειωθεί πως το εργοστάσιο ξυλείας καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η πυρκαγιά πλέον έχει περιοριστεί.

Στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας συμμετείχαν και 3 ελικόπτερα.

Επιπλέον, μέσω του 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, προειδοποιώντας για επικίνδυνους καπνούς και καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, κλείνοντας πόρτες και παράθυρα.