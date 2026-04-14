Μενίδι: «Βρήκε την κροτίδα στο έδαφος καθώς έπαιζε με τους φίλους του» λέει η μητέρα του 14χρονου

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για την κατάσταση του 14χρονου, που τραυματίστηκε από κροτίδα το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στο Μενίδι.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Βλασσίου στο Μενίδι, όταν σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, επιχείρησε να ανάψει την κροτίδα, η οποία όμως εξερράγη στο χέρι του, προκαλώντας του σοβαρότατο τραυματισμό.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», ενώ οι γιατροί εξαρχής καταβάλουν προσπάθειες για να αποκαταστήσουν τη βλάβη όσο το δυνατόν καλύτερα.

Μενίδι: «Η κροτίδα είχε βουλώσει, η τάπα ήταν ανοιχτή» υποστηρίζει η μητέρα του

Σύμφωνα ωστόσο με τη μητέρα του, δεν είχε αγοράσει ο ίδιος την κροτίδα, αλλά τη βρήκε στο έδαφος ενώ έπαιζε με φίλους του έξω από τον ναό.

Όπως περιέγραψε, η κροτίδα ήταν ελαττωματική και εξερράγη τη στιγμή που ο 14χρονος προσπάθησε να την κρατήσει.

«Η κροτίδα είχε βουλώσει, η τάπα ήταν ανοιχτή. Το παιδί προσπάθησε να την κρατήσει και εκείνη την ώρα εξερράγη στα χέρια του», ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.



Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στο χέρι του παιδιού, συγκεκριμένα συντριπτικό κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα.

Ο 14χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι γιατροί εκτιμούν ότι τα δάχτυλά του θα παραμείνουν λειτουργικά, αν και θα χρειαστεί αποκατάσταση με ειδικές θεραπείες.