Μέγαρα: Συνελήφθη 29χρονος οδηγός - Έτρεχε με 208 χλμ/ώρα στην Αθηνών-Κορίνθου

Συνελήφθη 29χρονος οδηγός, ο οποίος οδηγούσε με ταχύτητα 208 χλμ./ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στα Μέγαρα.

Οι Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής προχώρησαν στη σύλληψη του τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Ιουλίου.

Όπως έκανε γνωστό η αστυνομία, ο οδηγός εντοπίστηκε στην περιοχή των Μεγάρων να κινείται με 208 χλμ./ώρα, υπερβαίνοντας κατά 78 χλμ./ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των 130 χλμ./ώρα που ισχύει στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.

Στη συνέχεια, η υπερβολική ταχύτητα με την οποία έτρεχε διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar, καθσύμφωνα με τις Αρχές, η οδική του συμπεριφορά δημιουργούσε κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Σε βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής.

Έπειτα, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ