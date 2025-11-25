Μεγαλόπολη: Σκύλος τυλιγμένος με πλαστική σακούλα βρέθηκε σε κάδο απορριμάτων

Κάτοικος της Μεγαλόπολης Αρκαδίας εντόπισε σκυλίτσα μέσα σε κάδο απορριμάτων, το απόγευμα του Σαββάτου (22/11).

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση και φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν, το ζώο ήταν τυλιγμένο με πλαστική σακούλα. Άγνωστο παραμένει πόσες ώρες βρισκόταν μέσα στον κάδο, ενώ όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, αφότου βγήκε είχε μεγάλη αστάθεια στο περπάτημά της.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Μια ιστορία πολύ πικρή για την πόλη μας.Σαββατο απόγευμα πολίτης εντόπισε μέσα σε κάδο σκουπιδιών ένα σκύλο μέσα σ ένα τσουβαλι.Δεν ξέρουμε πόσες ώρες ήταν σ αυτή την κατάσταση η αν ήταν ναρκώμενο αλλά η σκυλίτσα είχε μεγάλη αστάθεια στο περπάτημα της .Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες και αναμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης.Αν κάποιος αναγνωρίζει το σκυλάκι μπορεί να δώσει πληροφορίες στο ΑΤ Μεγαλόπολης η στον Δήμο.