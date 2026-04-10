Μεγάλη Παρασκευή: Πλήθος πιστών στην περιφορά Επιταφίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σε κλίμα κατάνυξης κορυφώθηκε σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή (10/04), το Θείο Δράμα σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες πιστούς να συμμετέχουν στην Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και στις περιφορές των Επιταφίων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ημέρα του απόλυτου πένθους για τη Χριστιανοσύνη αποτυπώθηκε σε εικόνες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από καμπάνες που ηχούσαν πένθιμα, σε στολισμένους Επιτάφιους και λιτανείες που διέσχισαν δρόμους και πλατείες, μεταφέροντας το μήνυμα της θυσίας και της προσμονής της Ανάστασης.

Στην Αθήνα, η Ακολουθία τελέστηκε στον κατάμεστο Καθεδρικό Ιερό Ναό, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Ακολούθησε η περιφορά στο κέντρο της πόλης, με στάσεις για τα Εγκώμια, μεταξύ των οποίων και μπροστά από τη Βουλή και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Αντίστοιχα συγκινητικό ήταν το κλίμα και στον Πειραιά, όπου συναντήθηκαν οι Επιτάφιοι από τις μεγαλύτερες ενορίες της πόλης.

Μεγάλη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη: Η καθιερωμένη συνάντηση των Επιταφίων

Ξεχωριστή ήταν για ακόμη μία χρονιά η εικόνα στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο μετατράπηκε σε ένα απέραντο σκηνικό κατάνυξης. Χιλιάδες πιστοί ακολούθησαν τις περιφορές που κατέληξαν στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου συναντήθηκαν πέντε Επιτάφιοι από κεντρικούς ναούς της πόλης.

Η Ακολουθία τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ενώ η περιφορά πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία φιλαρμονικών και στρατιωτικού αγήματος, μέσω των οδών Αγίας Σοφίας και Λεωφόρου Νίκης.

Στην πλατεία Αριστοτέλους κατέφθασαν επίσης πομπές από την Του Θεού Σοφία, την Παναγία των Χαλκέων, την Ιερά Μονή Αγίας Θεοδώρας και τον Άγιο Νικόλαο τον Τρανό. Εκεί τελέστηκε δέηση και εψάλησαν τροπάρια του Επιταφίου Θρήνου, σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας για την πόλη.

Η συνάντηση των Επιταφίων έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός, αναδεικνύοντας τον θρησκευτικό αλλά και πολιτιστικό χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης.

Περιφορά Επιταφίου στη Θεσσαλονίκη / Eurokinissi

Μεγάλη Παρασκευή: Εικόνες κατάνυξης σε όλη τη χώρα

Αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ενδεικτικά, στη Σύρο, οι Επιτάφιοι συναντήθηκαν στην πλατεία Μιαούλη, παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας, στη Μυτιλήνη, οι πομπές κατέληξαν στην προκυμαία του λιμανιού, στη Ναύπακτο, η συνάντηση έγινε στο ενετικό λιμάνι, ενώ στην Κέρκυρα η περιφορά πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία φιλαρμονικών από όλο το νησί.

Στη Σάμο, οι ενορίες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Πυθαγόρα για τα Εγκώμια, ενώ στα Ιωάννινα, την Καλαμάτα και την Πρέβεζα οι περιφορές ολοκληρώθηκαν με κοινές συναντήσεις Επιταφίων, μέσα σε έντονα συγκινησιακό κλίμα.

Η Μεγάλη Παρασκευή, με τις λιτανείες και τα εγκώμια, παραμένει μία από τις πιο φορτισμένες και συμμετοχικές στιγμές της Ορθοδοξίας, ενόψει της Ανάστασης.

Εικόνες κατάνυξης σε Ιερό Ναό στην Αθήνα / Eurokinissi

Περιφορά Επιταφίου στην Αθήνα / Eurokinissi

Η Φιλαρμονική στην περιφορά του Επιταφίου στην Κέρκυρα

Με πληροφορίες από ΕΡΤ