Μεγάλη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Αιγιάλεια

Σε Βοιωτία, Πόρτο Γερμενό και Αιγιάλεια επιχειρεί -από το πρωί του Σαββάτου (1/8)- μαζικά η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς ενισχύθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις αντίστοιχα.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μίλησε στην ΕΡΤ για τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, και ανέφερε ότι οι εναέριες δυνάμεις θα ενισχυθούν όσο το επιτρέπουν οι επιχειρησιακές δυνατότητες.

«Στο Πόρτο Γερμενό, τα εννέα Canadair και τα τέσσερα ελικόπτερα συνεχίζουν να κάνουν ρίψεις, τόσο πλευρικά όσο και προς το μέτωπο της πυρκαγιάς, ώστε να περιοριστεί η δυναμική της. Με το πέρασμα της ημέρας θα ενισχυθούν και με άλλα εναέρια μέσα, όπου αυτό είναι δυνατό και εφικτό, έτσι ώστε να έχουμε εναέρια μέσα μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας», δήλωσε.

Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Την ίδια ώρα, η Τροχαία προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Πόρτο Γερμενό, για να διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο και να συνδράμουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς.

Λόγω της φωτιάς που μαίνεται στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Ειδικότερα ανακοινώθηκαν εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό

Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα.

Πώς έφτασε η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό - Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Παρόλο που η φωτιά, αρχικά, εκδηλώθηκε σε αγροδασικές εκτάσεις στη Βοιωτία, γρήγορα λόγω των θυελλώδων ανέμων που πνέουν τις τελευταίες ημέρες, επεκτάθηκε στη δυτική Αττική επηρεάζοντας το Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και τον Μύτικα.

Από τον Άγιο Βασίλειο της Βοιωτίας η φωτιά έφτασε στην Αττική και στο Πόρτο Γερμενό, λαμβάνοντας μεγάλες διαστάσεις. Λίγο μετά τις 6 το πρωί του Σαββάτου σηκώθηκαν τουλάχιστον εννεα αεροσκάφη Canadair και τέσσερα ελικόπτερα.

Μάλιστα, περίπου στις 4 και μισή τα ξημερώματα εκκενώθηκαν οι οικισμοί Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νεκταρίου και Κρύο Πηγάδι. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των αρχών έγινε απεγκλωβισμός 12 ατόμων από πλοιάρια του λιμενικού και της πυροσβεστικής υπηρεσίας από την παραλία Πόρτο Γερμενό. Οι εγκλωβισμένοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Αλεποχώρι.

Σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση στο Πόρτο Γερμενό, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βοιωτίας, και επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 92 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 18 Α/Φ και 11 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βοιωτίας και επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 92 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 18 Α/Φ και 11… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026

Η κατάσταση με τη φωτιά στην Αιγιάλεια

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες αρκετά σπίτια στο Πόρτο Γερμενό έχουν ήδη παραδοθεί στις φλόγες, ενώ ένα πυροσβεστικό όχημα κάηκε ολοσχερώς.

Όσον αφορά τη φωτιά στην Αιγιάλεια, ενισχύθηκαν σήμερα το πρωί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Νεραντζιές, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση από το απόγευμα της Παρασκευής.

Ειδικότερα, στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 83 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 25 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αιγιαλείας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ - ΜΠΕ