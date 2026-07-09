Μεγάλη φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο: Εστάλη 112 για εκκένωση

Καίει σε χώρο εμπορίας ανταλλακτικών με αρκετό εύφλεκτο υλικό - Βίντεο από την πυρκαγιά

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου στον Ασπρόπυργο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα 112 καλώντας τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή, σε εκκένωση.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο εμπορίου στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, στον Ασπρόπυργο Αττικής. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο: Βίντεο με τον μεγάλο μαύρο καπνό

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η φωτιά καίει σε χώρο εμπορίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων και σε συνεργείο, με αποτέλεσμα να έχει λάβει γρήγορα διαστάσεις λόγω της μεγάλης ποσότητας εύφλεκτων υλικών που υπάρχουν στο σημείο.

Βίντεο από την περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, δείχνει να υψώνεται πυκνός μαύρος καπνός, ο οποίος είναι ορατός από μεγάλη απόσταση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους ή τραυματίες.