Μεγάλη φωτιά τώρα στην Τροιζηνία - Πνέουν ισχυροί άνεμοι

Φωτιά τώρα ξέσπασε στην Τροιζήνα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας.

Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτ.: saronicmagazine.gr

Σύμφωνα με το saronicmagazine.gr, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι ωθούν τις φλόγες προς τη δύσβατη περιοχή της πλαγιάς των Αδερών.

Μάλιστα, λόγω της δυσκολίας του εδάφους και της έντασης του ανέμου, ζητήθηκε ενίσχυση. Και ήδη έχουν καταφτάσει επιπλέον δυνάμεις πυροσβεστικής από την Ερμιονίδα και το Ναύπλιο για να ενισχύσουν τις προσπάθειες.

Ο καπνός από τη φωτιά, είναι πυκνός και ευδιάκριτος από απόσταση, με κατοίκους του Πόρου να αναφέρουν ότι βλέπουν τη φωτιά από το νησί.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί κίνδυνοι για οικισμούς.