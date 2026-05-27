Μεγάλη φωτιά τώρα σε επιχείρηση στην Καλαμάτα

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10:00 το βράδυ της Τετάρτης (27/5) σε επιχείρηση στην Καλαμάτα, στο Ασπρόχωμα, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά ξέσπασε σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στην Καλαμάτα, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς και ομάδες της πολιτικής προστασίας του ομώνουμου δήμου, αλλά -και- η εθελοντική ομάδα ΟΑΚ.

Η φωτιά, λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στο εσωτερικό της επιχείρησης πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, ενώ πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από αρκετές περιοχές της Καλαμάτας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης.

Στο σημείο επιχειρούν οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 18 πυροσβέστες, δύο οχήματα της ομάδας ΟΑΚ και ένα της πολιτικής προστασίας του δήμου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ