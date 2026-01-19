Μεγάλη φωτιά στο Μενίδι σε εργοστάσιο πλαστικών – Ήχησε το 112

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Μενίδι σε εργοστάσιο πλαστικών.

Ο συναγερμός σήμανε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι.

Λόγω των εύφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διστάσεις και στην περιοχή ήχησε το 112.

Στο σημείο έσπευσαν- αρχικά- έξι οχήματα με 22 πυροσβέστες καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Στη συνέχεια, όμως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο, ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Μεγάλη φωτιά στο Μενίδι: Καταστράφηκε ολοσχερώς το εργοστάσιο πλαστικών

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής.

Το εργοστάσιο πλαστικών που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα, καταστράφηκε ολοσχερώς, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε τρεις επιχειρήσεις με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Μάλιστα, οχήματα υπέστησαν ζημιές όταν φωτιά επεκτάθηκε σε διπλανό συνεργείο.

Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων στην περιοχή έχουν σπεύσει στο σημείο.