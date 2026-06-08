Φωτιά στο Λουτράκι - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Λουτράκι, στην περιοχή Περαχώρα, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να βρίσκονται στο σημείο.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει 56 πυροσβέστες, 17 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής.

Επιχειρούν, ακόμα, πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.