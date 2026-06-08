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Φωτιά στο Λουτράκι - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

The LiFO team
The LiFO team
ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΦΩΤΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Λουτράκι, στην περιοχή Περαχώρα, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να βρίσκονται στο σημείο.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει 56 πυροσβέστες, 17 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής.

Επιχειρούν, ακόμα, πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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