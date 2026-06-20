Ελλάδα

Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια: Μήνυμα 112 στους κατοίκους - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 20 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, τρία ελικόπτερα και έξι αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν παράλληλα, εθελοντές, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

The LiFO team
Φωτ.: evima

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο 20 Ιουνίου σε δασική έκταση στην περιοχή Αρμυροπόταμος στην Εύβοια.

Στο σημείο έχει αναπτυχθεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, το έργο της οποίας δυσχεραίνουν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 20 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, τρία ελικόπτερα και έξι αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν παράλληλα, εθελοντές, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Φωτιά στην Εύβοια: Ήχησε μήνυμα 112

Μήνυμα 112 εστάλη μετά τις 17:00 το απόγευμα, στους κατοίκους της περιοχής.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αρμυροποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα της Πολτικής Προστασίας που καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

Τοπικά μέσα μεταδίδουν μέσω βίντεο και φωτογραφιών την επιχείρηση της Πυροσβεστικής και των εθελοντών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, evima

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