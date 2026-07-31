Μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία: Εικόνες από την εκκένωση οικισμών - Η κατάσταση στα υπόλοιπα πύρινα μέτωπα

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, η οποία έχει φτάσει μέσα στον οικισμό και έχει αναγκάσει κατοίκους και παραθεριστές να εγκαταλείψουν την περιοχή από ξηρά και θάλασσα.

Ο κεντρικός δρόμος έκλεισε καθώς το μέτωπο πλησίαζε τα σπίτια, με αποτέλεσμα οχήματα που είχαν ξεκινήσει να απομακρύνονται να επιστρέψουν προς την παραλία. Η εκκένωση συνεχίζεται με πλωτά του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής, ιδιωτικά σκάφη και ρυμουλκό, ενώ περιορισμένος αριθμός οχημάτων περνά τμηματικά από χωματόδρομο.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεση και αυξάνουν τον κίνδυνο να επεκταθεί η φωτιά σε κατοικημένες περιοχές. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112, με το οποίο οι κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου καλούνταν να απομακρυνθούν προς το Καπαρέλλι.

Οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να σπρώχνουν τη φωτιά προς κατοικημένες περιοχές και δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για την εκκένωση του Αγίου Βασιλείου προς το Καπαρέλλι.

Οι καπνοί από τα μέτωπα της Βοιωτίας έχουν φτάσει μέχρι την Κορινθία, όπου η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική και η μυρωδιά καμένου έντονη.

Εκκενώσεις και τραυματισμοί στην Αργολίδα

Την ίδια ώρα, μεγάλη φωτιά στην Αργολίδα οδήγησε στην εκκένωση των Φιχτίων και του Μπόρσα. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς το Άργος και το Κουτσοπόδι αντίστοιχα.

Δύο ηλικιωμένοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Άργους με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των πυκνών καπνών.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και στο μέτωπο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Αναζωπυρώσεις στην Πάρο, ζημιές σε σπίτια και αποθήκες

Στην Πάρο, η εικόνα της φωτιάς έχει βελτιωθεί, όμως οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να τροφοδοτούν διάσπαρτες εστίες και να προκαλούν αναζωπυρώσεις.

Η πιο σοβαρή εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 6.30 το πρωί και περιορίστηκε με τη βοήθεια εναέριων μέσων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πεζοπόρα τμήματα παρέμεναν στα δύο μέτωπα προς τα οποία είχε κινηθεί η φωτιά, προς το Άσπρο Χωριό και την Τρυπητή.

Οι φλόγες έφτασαν έως τις αυλές κατοικιών, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε αποθήκες και άλλες περιουσίες. Από τη φωτιά έχουν επίσης χαθεί ζώα. Οι πυροσβέστες παραμένουν στο νησί, καθώς οι άνεμοι φτάνουν τα 7 μποφόρ και ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων παραμένει υψηλός.

Η επόμενη ημέρα στο Ρέθυμνο

Στο Ρέθυμνο, τα μέτωπα έχουν υποχωρήσει αισθητά έπειτα από δύο νύχτες μάχης με τη φωτιά. Οι δυνάμεις παραμένουν, ωστόσο, σε επιφυλακή στον Ασώματο και στην Αγία Παρασκευή, όπου εξακολουθούν να εμφανίζονται μικρές εστίες.

Η πυρκαγιά έφτασε μέχρι το φοινικόδασος του Πρέβελη και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στον Άγιο Παύλο. Ζημιές υπέστησαν ξενοδοχεία, τουριστικές επιχειρήσεις, σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ κάηκαν αγροτικές εκτάσεις, ελαιόδεντρα και ζώα.

Σε αρκετές περιοχές παραμένουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση, ενώ συνεργεία έχουν αρχίσει τις εργασίες αποκατάστασης. Τουρίστες επιστρέφουν στα καταλύματα για να παραλάβουν τα προσωπικά τους αντικείμενα, την ώρα που οι τοπικές επιχειρήσεις μετρούν τις απώλειες μέσα στην τουριστική περίοδο.

Για την αποτύπωση των καμένων εκτάσεων ενεργοποιήθηκε ο ευρωπαϊκός δορυφορικός μηχανισμός Copernicus. Οι πρώτες εκτιμήσεις ανεβάζουν την καταστροφή σε τουλάχιστον 45.000 στρέμματα, ενώ οι τοπικές αρχές θεωρούν πιθανό ο απολογισμός να φτάσει τα 55.000. Τα στοιχεία αυτά αφορούν μόνο το μέτωπο που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση και όχι εκείνο του Ασωμάτου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ News, ΑΠΕ - ΜΠΕ