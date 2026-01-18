Μεγάλη φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα - Έκαιγε για τέσσερις ώρες

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή Καζάνια στο Πέραμα.

Η φωτιά σύμφωνα με τις πληροφορίες ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Δημοκρατίας, κάτω από το δημοτικό γήπεδο του Περάματος, στο ύψος του όρμου του Κερατσινίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ξέσπασε πιθανότατα λόγω διαρροής καυσίμων, με το 112 να καλεί τους πολίτες της περιοχής να μείνουν στα σπίτια τους λόγω του πυκνού καπνού, επισημαίνοντας ότι σε μικρή απόσταση από την πυρκαγιά βρίσκονταν δεξαμενές υγρών καυσίμων.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από το μέτωπο της φωτιάς, τέσσερις ώρες μετά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Στο σημείο για την πλήρη κατάσβεσή της, επιχειρούν 28 πυροσβέστες με δέκα οχήματα.