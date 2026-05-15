Με τρακτέρ στον Προμαχώνα οι αγρότες: «Δεν αντέχουμε άλλο, τέρμα η κοροϊδία»

Στον Προμαχώνα έφτασαν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες.

Από νωρίς το πρωί στον κόμβο του Λευκώνα έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να αποτραπεί η μετακίνηση των αγροτών προς το τελωνείο του Προμαχώνα.

Η εθνική οδός Σερρών-Θεσσαλονίκης άνοιξε στο ύψος του Λευκώνα Σερρών που παρέμενε αποκλεισμένη για περισσότερο από μία ώρα από τους αγρότες.

Αγρότες: «Δεν αντέχουμε άλλο, τέρμα η κοροϊδία»

Στη συνέχεια οι αγρότες με τα τρακτέρ κατευθύνθηκαν προς τον Προμαχώνα για να διαμαρτυρηθούν αφού, όπως λένε, από τις υποσχέσεις που είχαν πάρει από το υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης υλοποιήθηκαν ελάχιστα έως και καθόλου.

Στο κάλεσμα που κάνουν στους συναδέλφους τους με ανακοίνωσή τους, τονίζουν: «Δεν αντέχουμε άλλο, τέρμα η κοροϊδία».

Μάλιστα, στον Προμαχώνα, ξέσπασαν επεισόδια μικρής έντασης μεταξύ αγροτών και αστυνομικών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ