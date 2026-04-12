Με κατάνυξη η Ανάσταση σε όλη τη χώρα: Γιόρτασαν σε κάθε γωνιά

Σε κλίμα κατάνυξης τελέστηκε σε όλη τη χώρα η Ακολουθία της Αναστάσεως.

Λίγο μετά τις 19:30 το Άγιο Φως έφτασε στην Αθήνα από τα Ιεροσόλυμα, παρά τις αντιξοότητες που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε 18 προορισμούς της επικράτειας.

Με αφορμή το Πάσχα 2026, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος αναφέρθηκε στις προκλήσεις της εποχής, επισημαίνοντας ότι οι άνθρωποι βιώνουν έντονη ανασφάλεια και αβεβαιότητα λόγω πολέμων, συγκρούσεων και απειλών.

«Η αγωνία για το μέλλον γίνεται συχνά σιωπηλή κραυγή μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη… Μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα, ο άνθρωπος αναζητεί πάλι σημεία προσανατολισμού· αναζητεί κάτι σταθερό, κάτι αληθινό, κάτι που να δίδει νόημα και ελπίδα. Και εκεί ακριβώς επανέρχονται τα σύμβολα, όχι ως απλά σχήματα ή ιστορικά κατάλοιπα, αλλά ως ζωντανές μαρτυρίες νοήματος και ζωής», τόνισε στο μήνυμά του.

Χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν στους ιερούς ναούς για να ψάλλουν το χαρμόσυνο «Χριστός Ανέστη» και να γιορτάσουν το κορυφαίο γεγονός της Ορθοδοξίας.

Στην Αθήνα, το επίκεντρο των εορτασμών ήταν ο Καθεδρικός Ιερός Ναός Αθηνών, όπου η Αναστάσιμη Ακολουθία τελέστηκε χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Στη Μητρόπολη Αθηνών παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, καθώς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πλήθος πιστών.

Τα μηνύματα των πολιτικών για Ανάσταση και Πάσχα

«Σε έναν κόσμο αβέβαιο και απειλητικό, το μήνυμα και το αίσθημα της Ανάστασης του Κυρίου είναι λυτρωτικό», δηλώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, από τον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννη Ποσειδωνίας Σύρου, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Η Ανάσταση δηλώνει ότι το φως κερδίζει πάντα το σκοτάδι», τονίζει στο πασχαλινό μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η χώρα προχωρά με σταθερότητα και πρόοδο, παρά τις δυσκολίες.

Για ανάγκη επανεκκίνησης με διαφάνεια, κάνει λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε μια πιο δίκαιη κοινωνία, εστιάζει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Να αρνηθεί τις νέες θυσίες για τους πολέμους, καλεί τον λαό ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Το Πάσχα συμβολίζει το πέρασμα απο το σκοτάδι στο φως», σημειώνει ο Γαβριήλ Σακκελαρίδης.

Έμφαση στην πίστη και τις λύσεις για την καθημερινότητα, δίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ στην Παιδεία και την οικογένεια εστιάζει ο Δημήτρης Νατσιός.

«Ανάσταση σημαίνει νίκη της Αγάπης, της Αλληλεγγύης, της Ανθρωπιάς», επισημαίνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.