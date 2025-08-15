Με Γαϊτάνο και εικόνα της Παναγίας, η Γκιλφόιλ εύχεται στους Έλληνες

Με μια εικόνα της Παναγίας και μουσική υπόκρουση από τον Πέτρο Γαϊτάνο, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ευχήθηκε στους Έλληνες για τον Δεκαπενταύγουστο.

Οι ευχές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που αναλαμβάνει σύντομα καθήκοντα πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, έγιναν με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα. Η δημοσίευση συνοδευόταν από την εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας, ενώ ακουγόταν ο ύμνος «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» με τη φωνή του Πέτρου Γαϊτάνου.

Η ανάρτηση της Γκιλφόιλ για τον Δεκαπενταύγουστο / Φωτογραφία: Instagram

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ περιμένει τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο για την επίσημη επικύρωση του διορισμού της ως πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εξαιτίας του πολιτικού αδιεξόδου ανάμεσα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς που παρέλυσε τη Γερουσία στις αρχές Αυγούστου.

Η αμερικανική Γερουσία διέκοψε τις εργασίες της για τον Αύγουστο χωρίς να έχει επιτύχει συμφωνία για την επικύρωση δεκάδων διορισμών που έχει προτείνει ο Τραμπ, μεταξύ αυτών και αρκετών πρέσβεων. Παρά τις έντονες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών, οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία και πλέον το θέμα μετατίθεται για τον Σεπτέμβριο.

Η Γκίλφοϊλ έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία ακρόασης στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και έχει λάβει την έγκριση σε επίπεδο επιτροπής, ωστόσο η τελική επικύρωση από την Ολομέλεια καθυστερεί λόγω του γενικού πολιτικού μπλόκου. Οι Δημοκρατικοί έχουν αρνηθεί να δώσουν ομόφωνη συναίνεση για ταχύρρυθμη επικύρωση των διορισμών και απαιτούν πλήρη ψηφοφορία για κάθε περίπτωση, μια διαδικασία που διαρκεί μέρες για κάθε υποψήφιο.



