Μαζική έξοδος ενόψει Δεκαπενταύγουστου – Ουρές στα λιμάνια και στα σύνορα με Βόρεια Μακεδονία

Η μεγάλη έξοδος των αδειούχων κορυφώνεται σήμερα, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν την Αττική και τα μεγάλα αστικά κέντρα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η πληρότητα στα δρομολόγια προς τους δημοφιλείς προορισμούς φτάνει το 100%, με τα λιμάνια να καταγράφουν αυξημένη κίνηση και τις εθνικές οδούς να γεμίζουν οχήματα.

Στο λιμάνι του Πειραιά, 28 δρομολόγια αναχωρούν σήμερα, ενώ μόνο χθες 50.000 επιβάτες έφυγαν για τα νησιά, εκ των οποίων 10.000 προς τον Αργοσαρωνικό. Αντίστοιχα, από τη Ραφήνα αναχωρούν εννέα πλοία και από το Λαύριο 12. Οι καθυστερήσεις που σημειώνονται –περίπου μίας ώρας– οφείλονται στις καιρικές συνθήκες, με τις ναυτιλιακές να ενημερώνουν τους επιβάτες από την προηγούμενη ημέρα.

Στο συνοριακό σταθμό των Ευζώνων, ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί από το πρωί, καθώς χιλιάδες οχήματα εισέρχονται από τη Βόρεια Μακεδονία, μεταφέροντας εκδρομείς από την Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια προς τις παραλίες της Βόρειας Ελλάδας και των νησιών. Μέχρι τις 3 μ.μ. είχαν ελεγχθεί 18.000 διαβατήρια, με άλλους τόσους ταξιδιώτες να αναμένουν τον έλεγχο από τα εννέα γκισέ εισόδου, όπου υπηρετούν 12 αστυνομικοί.

Η αυξημένη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα 24ωρα, με τις αρχές να συστήνουν στους ταξιδιώτες υπομονή και έγκαιρη άφιξη στα σημεία αναχώρησης.



