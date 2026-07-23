Μαύροι καπνοί στον Άρειο Πάγο: Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο – Σε εξέλιξη έλεγχοι

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πυροσβεστική έπειτα από αναφορά για πιθανή φωτιά σε κτίριο του Αρείου Πάγου, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, στο σημείο έσπευσαν άμεσα πέντε πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες, προκειμένου να διερευνήσουν το περιστατικό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι καπνοί εντοπίστηκαν να βγαίνουν από υπόγειο χώρο του κτιρίου. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι πυροσβέστες δεν έχουν διαπιστώσει εστία πυρκαγιάς.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένος έλεγχος στους χώρους του κτιρίου, προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία που προκάλεσε την έκλυση καπνού.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανό βραχυκύκλωμα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των πυροσβεστικών δυνάμεων.