Μαρτυρία για το τροχαίο στη Λούτσα: «Είπαν στον οδηγό ότι σκότωσε άνθρωπο και απάντησε ότι πονάει το αυτί του»

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, κατά το οποίο ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του.

Η μάρτυρας, που βρέθηκε στο σημείο λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση, μίλησε στο ΕΡΤnews για τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν του τροχαίου.

«Άκουσα τρία μπαμ. Μένω σχεδόν απέναντι και κατέβηκα αμέσως. Είδα τους τραυματίες στο δρόμο. Πήγα στον νεαρό, έλεγξα καρωτίδα και καρπό, αλλά δεν είχε ζωτικά σημεία», ανέφερε.

Προσπάθησε να προσφέρει πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο νεαρός δεν ανταποκρινόταν ακόμη και με απινιδωτή.

Σοκαριστική ήταν και η εικόνα της μητέρας του θύματος, η οποία, σύμφωνα με τη μαρτυρία, «έτρεμε ολόκληρη» και δεν είχε αντιληφθεί πως το παιδί της είχε ήδη καταλήξει.

Η κοπέλα του βρέθηκε στο έδαφος σοβαρά τραυματισμένη.

Τροχαίο στη Λούτσα: «Είπαν στον οδηγό ότι σκότωσε άνθρωπο και απάντησε ότι πονάει το αυτί του»

Η μάρτυρας περιέγραψε επίσης, την στάση του οδηγού αμέσως μετά το τροχαίο. «Όταν ο διασώστης του είπε “σκότωσες άνθρωπο”, εκείνος απάντησε: Ναι, αλλά με πονάει το αυτί μου, να το δούμε; Δεν έδειχνε να έχει συνειδητοποιήσει τι είχε κάνει».

Σύμφωνα με την ίδια, το όχημα ακουγόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα πριν από τα τρία χτυπήματα που ακολούθησαν.

Η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται.

Τροχαίο στη Λούτσα: Πώς συνέβη

Ήταν ώρα 00:30, ξημερώματα Κυριακής (30/11). Ο 29χρονος οδηγός του μπλε αυτοκινήτου τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λούτσα, μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε, καταγράφεται η τρελή πορεία του αυτοκινήτου που, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χάνει τον έλεγχο και πέφτει πάνω σε τέσσερις πεζούς που στέκονταν στο πεζοδρόμιο δίπλα στο σταθμευμένο όχημά τους.

Από την πρόσκρουση εκσφενδονίζεται ο 24χρονος που στεκόταν στην άκρη του πεζοδρομίου και πεθαίνει ακαριαία. «Ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους», λέει ο θείος του.

Όπως μαρτυρά το βίντεο, λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα το μοιραίο αυτοκίνητο είχε παρασύρει άλλο ένα σταθμευμένο όχημα, όμως αυτό δεν πτόησε τον 29χρονο οδηγό που συνέχισε την πορεία του, μέχρι που σφηνώθηκε σε μάντρα αυλής και ακινητοποιήθηκε.

Τροχαίο στη Λούτσα: «Λυπάμαι, συγγνώμη» λέει η μητέρα του 29χρονου

Η μητέρα του 29χρονου οδηγού που κινούνταν δίχως έλεος στον δρόμο από Βραυρώνα προς Ραφήνα, δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη.

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν οι «Εξελίξεις Τώρα», ο 24χρονος που έχασε τη ζωή του, είχε μόλις φτάσει στην Ελλάδα από το Βέλγιο όπου και διέμενε για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του.

Η μητέρα και η αδελφή του θύματος έλαβαν εξιτήριο, ενώ η 21χρονη σύντροφός του εξακολουθεί να νοσηλεύεται τραυματισμένη.

Την ίδια ώρα, ελαφρά τραυματισμένος είναι ο 29χρονος οδηγός, σε βάρος του οποίου αναμένεται να σχηματισθεί δικογραφία.