Μαρούσι: Συνελήφθη ο σύζυγος της 27χρονης που έπεσε δύο φορές από τον 4ο όροφο

Συνελήφθη ο σύζυγος της 27χρονης γυναίκας που έπεσε δυο φορές από το μπαλκόνι του 4ο ορόφου, διαμερίσματος στο οποίο διαμένει στο Μαρούσι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για το περιστατικό στο Μαρούσι

Η 27χρονη αρχικά έπεσε από τον τέταρτο όροφο και κατέληξε στον τρίτο. Στη συνέχεια, επέστρεψε στο διαμέρισμά της και έπεσε ξανά, καταλήγοντας στο ισόγειο.

Φωτ. Eurokinissi

Μετά το συμβάν μεταφέρθηκε τραυματισμένη σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται.

Την ώρα του περιστατικού, στο διαμέρισμα βρισκόταν και ο σύζυγός της, ο οποίος έχει συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία, όπως αναφέρουν πληροφορίες.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, προσπαθώντας να εντοπίσουν τι οδήγησε στις δύο πτώσεις της γυναίκας.