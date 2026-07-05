Μαρούσι: «Μύρισε η περιοχή πετρέλαιο και ανησύχησα» - Τι ανέφερε ο άνδρας που τραυματίστηκε από πτώση μεσοτοιχίας

Ένας άνδρας τραυματίστηκε μετά την κατάρρευση τμήματος μεσοτοιχίας υπό κατασκευής πολυκατοικίας, σε γειτονικό κτίριο, στο Μαρούσι.

Ο ίδιος μίλησε στην ΕΡΤ περιγράφοντας τι συνέβη.

Τι ανέφερε ο τραυματίας για την κατάρρευση μεσοτοιχίας στο Μαρούσι

Όπως ανέφερε, τούβλα έπεσαν στην πίσω αυλή του σπιτιού, αλλά και στην ταράτσα. Από την κατάρρευση έσπασε ο σωλήνας της δεξαμενής πετρελαίου, που βρισκόταν στην ταράτσα, προκαλώντας διαρροή πετρελαίου.

Όπως είπε στην ΕΡΤ, ο ίδιος κάλεσε τις Αρχές. Επί τόπου, βρέθηκαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

«Κάλεσα κατευθείαν το 100 και την πυροσβεστική, γιατί υπήρχε διαρροή πετρελαίου. Μύρισε η περιοχή πετρέλαιο και ανησύχησα γιατί ήταν επικίνδυνο, λόγω των θερμοκρασιών», ανέφερε.

Εισήχθη, αλλά το βράδυ έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του, όπου αναρρώνει.

Σημείωσε πως θα κινηθεί νομικά και ότι οι Αρχές αναζητούν τον ιδιοκτήτη της υπό κατασκευής οικοδομής, που, όπως τονίζει, είναι χρόνια παρατημένη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews