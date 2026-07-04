Μαρούσι: Κατέρρευσε μεσοτοιχία από υπό κατασκευή πολυκατοικία και τραυματίστηκε ένας άνδρας

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στο Μαρούσι, όταν τμήμα μεσοτοιχίας από υπό κατασκευή πολυκατοικία στην οδό Γ. Παπανδρέου 8 κατέρρευσε σε γειτονική κατοικία, τραυματίζοντας έναν άνδρα που βρισκόταν στην αυλή του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας.

Μαρούσι: Ο άνδρας καθόταν στην αυλή του όταν έπεσε η μεσοτοιχία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σοβάδες και κομμάτια της μεσοτοιχίας έπεσαν στην ταράτσα και την αυλή του γειτονικού σπιτιού, τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης καθόταν στον εξωτερικό χώρο.

Από την πτώση των υλικών ο άνδρας τραυματίστηκε στα πόδια. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γ. Παπανδρέου, από το ύψος της οδού Σαπφούς, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν τον δρόμο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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