Μαρούσι: Άνδρας μαχαίρωσε ανήλικο για να τον ληστέψει

Παρέα νεαρών δέχθηκε σοβαρή επίθεση από άνδρα το βράδυ της Τετάρτης, στο Μαρούσι.
Στην παρέα ήταν τρία άτομα, ηλικίας 17, 18 και 29 ετών.
Τραυματίστηκε ανήλικος στο Μαρούσι
Ο δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι στον 17χρονο, επιχειρώντας να του αφαιρέσει χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό.
Αυτός αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα ο δράστης να τον τραυματίσει στο στέρνο, τα χέρια και τα πόδια και στη συνέχεια να διαφύγει.
Ο 17χρονος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο ΚΑΤ και αργότερα στον Ερυθρό Σταυρό ενώ ο δράστης αναζητείται απο την αστυνομία.
Άγνωστη παραμένει η κατάσταση του ανηλίκου.