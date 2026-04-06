Μαρούσι: 27χρονη έπεσε από τον 4ο όροφο δύο φορές - Νοσηλεύεται τραυματισμένη

Πολλά είναι τα ερωτήματα σε υπόθεση στο Μαρούσι, μετά τη διπλή πτώση μιας γυναίκας από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στην οποία διέμενε.

Η γυναίκα φέρεται να έπεσε αρχικά από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στον τρίτο. Στη συνέχεια, επέστρεψε στο διαμέρισμά της και λίγο αργότερα έπεσε ξανά, αυτή τη φορά καταλήγοντας στο ισόγειο.

Τραυματισμένη η 27χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι της στο Μαρούσι

Από τη δεύτερη πτώση η γυναίκα διακομίστηκε τραυματισμένη σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τη στιγμή του συμβάντος βρισκόταν στο διαμέρισμα και ένας άντρας, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για τον σύζυγό της, με τον οποίο φέρεται να συγκατοικούσε η γυναίκα.

Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.