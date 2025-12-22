Μαρουσάκης: Ξεκινούν διαδοχικές κακοκαιρίες - Προσοχή παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων

Για χειμωνιάτικο σκηνικό μέχρι και την Πρωτοχρονιά, κάνει λόγο στη σημερινή πρόγνωσή του για την πορεία του καιρού ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο γνωστός μετεωρολόγος νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας στην πρόγνωσή του για τις συνθήκες των επόμενων ημερών, ανέφερε χαρακτηριστικά πως οδεύουμε με άστατο καιρό προς τα Χριστούγεννα, εφιστώντας την προσοχή των πολιτών.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η εβδομάδα σε αρκετές περιοχές τις χώρας ξεκινά με βροχερό καιρό ενώ παραμονή, ανήμερα και την επόμενη των Χριστουγέννων λόγω βαρομετρικού χαμηλού που έρχεται στη χώρα, θα κυριαρχούν έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, με αρκετές βροχές, καταιγίδες αλλά και χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα.

Μάλιστα επισημαίνει πως ο έντονα άστατος καιρός, θα είναι από τις 24 μέχρι και τις 26 Δεκεμβρίου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Μαρουσάκης: Άστατος καιρός παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, προσοχή απαιτεί η Τετάρτη, παραμονή των Χριστουγέννων, καθώς από αυτή την ημέρα ξεκινά η επιδείνωση του καιρού στη χώρα, με τα φαινόμενα να κινούνται από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Αρχικά, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τη δυτική ηπειρωτική χώρα, ενώ από το απόγευμα και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν ανατολικότερα, φτάνοντας έως και τα δυτικά τμήματα του Αιγαίου.

Την Πέμπτη, ανήμερα των Χριστουγέννων, ο καιρός θα είναι έντονα άστατος στις περισσότερες περιοχές. Θα σημειωθεί πέρασμα από βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, ενώ και η Αττική συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες να επηρεαστεί από καταιγίδα.

Στις 26 Δεκεμβρίου, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να μετατοπίζονται προς τα ανατολικά και νότια, ωστόσο ο καιρός θα παραμείνει άστατος και θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, με αποτέλεσμα τη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

Γενικότερα, το διάστημα 24 έως 26 Δεκεμβρίου θα είναι αυτό κατά το οποίο η κακοκαιρία θα επηρεάσει τη χώρα, δίνοντας σημαντικά φαινόμενα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ τέλος, χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά τμήματα.