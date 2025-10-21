Μαρουσάκης: «Την Τετάρτη έρχεται ένα ψυχρό μέτωπο, ένα μέτωπο κακοκαιρίας»

Νέο κύμα κακοκαιρίας, φέρνει αύριο έντονα και ισχυρά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας, μέχρι και την Πέμπτη.

Έντονες βροχοπτώσεις αλλά και καταιγίδες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με τη σημερινή πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό.

Αναλυτικότερα, την Τετάρτη αναμένεται στη χώρα ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα διαρκέσει περίπου 24 ώρες κάνοντας ένα «γρήγορο πέρασμα», όπως χαρακτηριστικά εξηγεί ο γνωστός μετεωρολόγος, από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά της χώρας.

«Την Τετάρτη θα περάσει ένα ψυχρό μέτωπο, ένα μέτωπο κακοκαιρίας το οποίο θα δώσει βροχές», αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, συμπληρώνοντας πως τα φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους πρώτα στα βορειοδυτικά και στη συνέχεια θα κάνουν ένα πέρασμα σε όλη τη χώρα, καταλήγοντας μέσα στο Αιγαίο.

Όπως επισημαίνει, οι περισσότερες βροχές θα είναι σε θαλάσσιες - παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ οι καταιγίδες θα εστιάζονται στο Ιόνιο. «Καθώς θα πηγαίνουμε προς την Πέμπτη, οι καταιγίδες εντοπίζονται στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο» σημειώνει, εξηγώντας πως ο υδράργυρος την Πέμπτη δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, από την Παρασκευή αναμένεται βελτίωση και στη συνέχεια έρχεται το Σαββατοκύριακο το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου», με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 28 βαθμούς Κελσίου.