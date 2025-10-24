Μαρουσάκης: Τη Δευτέρα έρχεται νέα κακοκαιρία από τα βορειοδυτικά

Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, στη σημερινή πρόγνωση του για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες, εξήγησε πως από σήμερα, παρότι σε ορισμένες περιοχές θα σημειωθούν κάποια φαινόμενα, το σκηνικό αρχίζει να αλλάζει και οδηγούμαστε σε άκρως ανοιξιάτικες συνθήκες.

Αναλυτικότερα, το Σαββατοκύριακο θα σημειωθούν αρκετές ώρες ηλιοφάνειας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, πλησιάζοντας μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Το σκηνικό αυτό ωστόσο, θα κρατήσει μέχρι και τη Δευτέρα, καθώς από το μεσημέρι θα έρθει ακόμη μία μεταβολή του καιρού που θα φέρει βροχές.





Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για την κακοκαιρία

«Θα μας έρθει μια κακοκαιρία από τα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας από το μεσημέρι, και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν φαινόμενα προς τη βόρεια Ελλάδα μέχρι και το τέλος της ημέρας, όπου θα απασχολήσουν αρκετές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης για τη Δευτέρα.

Τέλος, για την 28η Οκτωβρίου, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι θα απομακρυνθεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας αρκετά γρήγορα προς το ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Λόγω αυτού, εκτιμάται ότι οι μαθητικές παρελάσεις που θα λάβουν χώρα και τη Δευτέρα, δε θα αντιμετωπίσουν αξιόλογα προβλήματα για τις περισσότερες περιοχές της χώρας.