Μαρουσάκης: Το σενάριο του καύσωνα στην Ελλάδα - Νέα θερμή αέρια μάζα στην Ευρώπη

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης μίλησε για τη νέα πολύ θερμή αέρια μάζα που αναμένεται να επηρεάσει αύτην την εβδομάδα την Ευρώπη και τις περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μεσογείου.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, αναφερόμενος στη χώρα μας, ξεκαθάρισε πως δεν θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα αυτήν την εβδομάδα, επισήμανε βέβαια πως οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά υψηλές προς τα τέλη της εβδομάδας, φτάνοντας κατά περιπτώσεις τους 38, τους 39 και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

«Το νέο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς τη δυτική και κεντρική Μεσόγειο και πλέον μπαίνει στο στόχαστρο και η περιοχή της Ιταλίας, μετά τη Γαλλία και την Ιβηρική Χερσόνησο» είπε αρχικά ο μετεωρολόγος.

Μαρουσάκης: Η πρόγνωσή του για την Ελλάδα

«Θα βρίσκεται μία ανάσα μακριά από τη χώρα μας. Θεωρώ δύσκολο να έρθει προς την Ελλάδα με αυτήν την ένταση, στέλνει όμως αρκετά έντονα θερμά κύματα» συμπλήρωσε στην πρόγνωσή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Μιλώντας για το καιρικό φαινόμενο, εξήγησε: «η δυναμική αυτής της πολύς θερμής αέριας μάζας, καθώς μετατοπίζεται πάνω από θαλάσσιες εκτάσεις ή ακόμη πάνω από την ξηρά, τροποποιείται. Επομένως, ακόμη και εάν μας προσεγγίσει αυτό το ισχυρό κύμα κάυσωνα τις επόμενες 10 με 15 ημέρες, καθώς παρακολουθούμε την εξέλιξή του, αυτό δεν σημαίνει πως θα δούμε 46 ή 48 βαθμούς. Τροποποιούνται αυτές οι αέριες μάζες καθώς περνούν πάνω από τη θάλασσα ή την ξηρα».

«Πάντως, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας δεν φαίνεται να απασχολούμαστε ιδιαίτερα από αυτό το ακραίο κύμα καύσωνα. Θα κάνει ζέστη, τοπικά πολύ ζέστη που σημαίνει ότι θα προσεγγίσουμε 38 και 39 βαθμούς, αλλά το βράδυ πέφτει αρκετά η θερμοκρασία» συνέχισε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Καταλήγοντας στην πρόγνωσή του, τόνισε: «δεν έχουμε τις συνθήκες του καύσωνα. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα δούμε θερμοκρασίες μια ανάσα πριν τους 40 βαθμούς, σήμερα πάντως θα είμαστε στους 36 με 37 στα ηπειρωτικά της χώρας. Πάντως, καύσωνα δεν βλέπουμε για τις επόμενες τουλάχιστον 10 με 15 ημέρες».