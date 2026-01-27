Μαρουσάκης: Προ των πυλών ροή συνεχόμενων κακοκαιριών στη χώρα - Βροχές, καταιγίδες και δυνατοί άνεμοι

Σε ρυθμό διαδοχικών κακοκαιριών θα κινηθεί η χώρα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα πρόγνωσή του για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες, επανέλαβε τις εκτιμήσεις του, κάνοντας λόγο για συνεχή κύματα κακοκαιριών, που αναμένεται να πλήξουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες.

Όπως χαρακτηριστικά εξήγησε, η Ελλάδα επηρεάζεται από μια συνεχή ροή βαρομετρικών χαμηλών που κινούνται από την κεντρική Ευρώπη και την Ιταλία, διατηρώντας τον καιρό άστατο.

Τα συστήματα αυτά συνοδεύονται από εκτεταμένες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ισχυρούς νότιους ανέμους σε Ιόνιο και Αιγαίο, με το μοτίβο της κακοκαιρίας να εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Για σήμερα, Τρίτη, το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας περιορίζεται κυρίως στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, καθώς και στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Έως και το μεσημέρι, περιοχές όπως η Μακεδονία, η Θράκη, το βόρειο Αιγαίο και το ανατολικό-νοτιοανατολικό Αιγαίο θα δεχθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα, ωστόσο, ο καιρός παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, σκηνικό που όπως αναφέρει στη συνέχεια, αλλάζει από αύριο.

Μαρουσάκης: Nέο κύμα κακοκαιρίας από την Ιταλία την Τετάρτη στη χώρα

Την Τετάρτη ο καιρός θα ξεκινήσει σχετικά ήπιος στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά αναμένεται επιδείνωση, καθώς νέο κύμα κακοκαιρίας από την Ιταλία θα επηρεάσει αρχικά τη δυτική και βορειοδυτική χώρα και στη συνέχεια και τα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι βροχές, οι καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, οι χιονοπτώσεις στα ορεινά και οι ισχυροί νότιοι άνεμοι, που σε Ιόνιο και Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν επίπεδα θυέλλης.

Η κακοκαιρία θα εξασθενήσει μέσα στην Πέμπτη, με μια πρόσκαιρη βελτίωση την Παρασκευή, πριν νέο κύμα κακοκαιρίας φτάσει το Σάββατο, φέρνοντας περισσότερες βροχές, ιδιαίτερα την Κυριακή.

Υπάρχει εκ νέου κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ η αστάθεια φαίνεται πως θα συνεχιστεί έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.