Μαρουσάκης: Προ των πυλών ψυχρό μέτωπο - Άστατος o καιρός την Πρωτομαγιά

Για ψυχρό μέτωπο, το οποίο αναμένεται να «διασχίσει» τη χώρα από το απόγευμα της Πέμπτης και έπειτα, κάνει λόγο στη σημερινή πρόγνωσή του για τον καιρό ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά ανοιξιάτικος τις επόμενες ημέρες, με ήπιες συνθήκες μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης.

Από το απόγευμα της Πέμπτης όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, αναμένεται αλλαγή, καθώς θα αναπτυχθεί αστάθεια, ένα ψυχρό μέτωπο, που μπορεί να φέρει μπόρες ή σύντομες καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Τα φαινόμενα αυτά θα είναι τοπικά και δεν θα επηρεάσουν σημαντικά την υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ η γενική εικόνα του καιρού παραμένει ανοιξιάτικη.

Μαρουσάκης: Με τι καιρό θα κάνουμε Πρωτομαγιά

Σχετικά με τον καιρό των επόμενων ημερών, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί πως την Τρίτη αναμένεται καλός καιρός, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει τοπικά έως και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείονται λίγες μπόρες ή καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, ενώ στο Αιγαίο θα συνεχιστούν οι βοριάδες.

Παρόμοια εικόνα θα επικρατήσει και την Τετάρτη, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και πρόσκαιρα φαινόμενα στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Αλλαγή του καιρού αναμένεται ωστόσο την Πέμπτη, καθώς ψυχρό μέτωπο από τα Βαλκάνια θα φέρει αστάθεια, κυρίως από το απόγευμα. Σε βόρεια, κεντρική και ανατολική Ελλάδα θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες, που κατά τόπους ενδέχεται να είναι έντονες.

Την Πρωτομαγιά τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν νοτιότερα, ενώ από το Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί ξανά, με εξασθένηση των ανέμων και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κυμανθεί περίπου στους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου.