Μαρουσάκης: Προ των πυλών νέο κύμα κακοκαιρίας - Βροχές, καταιγίδες και δυνατοί βοριάδες

Η αφρικανική σκόνη που τις τελευταίες ημέρες έχει καλύψει μεγάλο μέρος της χώρας, φαίνεται πως αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα πρόγνωσή του το πρωί της Πέμπτης στο OPEN, ανέφερε πως μετά από ένα σύντομο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες στη χώρα, η εικόνα του καιρού αναμένεται να παρουσιάσει αισθητή βελτίωση τις επόμενες ημέρες.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, το σκηνικό του καιρού σήμερα επηρεάζεται από την παρουσία ενός βαρομετρικού χαμηλού, το οποίο ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, επηρεάζοντας κυρίως τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Ωστόσο, από αύριο η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά, καθώς η σκόνη θα αρχίσει να περιορίζεται. Καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι ενισχυμένοι βοριάδες που θα επικρατήσουν στο Αιγαίο, ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο, συμβάλλοντας στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας και στη διαμόρφωση ενός πιο καθαρού και ανοιξιάτικου καιρού.



Μαρουσάκης: Η πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες δείχνει σταδιακή βελτίωση, αν και πρόσκαιρα θα επιμείνουν φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, η αλλαγή θα γίνει αισθητή από την Παρασκευή, με τα φαινόμενα να μετακινούνται κυρίως προς τα νότια.

Την Παρασκευή οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, ιδιαίτερα σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, όπου θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, συμβάλλοντας και στον περιορισμό της αφρικανικής σκόνης. Παράλληλα, μπόρες αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, με κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρούς βοριάδες, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, που απαιτούν προσοχή στις μετακινήσεις.

Την Κυριακή οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά, ενώ η όποια αστάθεια θα περιοριστεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας.