Μαρουσάκης: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Για αλλαγή στο σκηνικό του καιρού μέσα στην εβδομάδα, προειδοποιεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Στη νέα πρόγνωσή του για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες, ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει πως μια νέα κακοκαιρία να βρίσκεται προ των πυλών, καθώς η εβδομάδα χωρίζεται σε δύο φάσεις.

Συγκεκριμένα, μέχρι και την Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, με θερμοκρασίες που θυμίζουν άνοιξη. Ωστόσο, στη συνέχεια αναμένεται μια νέα διαταραχή, που θα αλλάξει το σκηνικό.

Η μεταβολή αυτή θα ξεκινήσει από τα βόρεια και θα επεκταθεί προς τα νότια, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Τέλος, η αλλαγή του καιρού θα συνοδευτεί και από πτώση της θερμοκρασίας, καθώς ψυχρές αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα, θυμίζοντας πιο χειμωνιάτικες συνθήκες για λίγες ημέρες.

Μαρουσάκης: Από την Τρίτη μια νέα καιρική διαταραχή αρχίζει να επηρεάζει τη χώρα

Από την Τρίτη, μια νέα καιρική διαταραχή από τα Βαλκάνια αρχίζει να επηρεάζει τη χώρα, φέρνοντας πιο ψυχρές αέριες μάζες. Τα πρώτα φαινόμενα θα εμφανιστούν κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, με μπόρες και τοπικές καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα αυξηθούν σταδιακά οι νεφώσεις.

Την Τετάρτη, η κακοκαιρία θα ενταθεί και θα επεκταθεί στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες και θα ενισχυθούν, ρίχνοντας τη θερμοκρασία.

Την Πέμπτη, τα φαινόμενα θα κινηθούν νοτιότερα, επηρεάζοντας και την Πελοπόννησο, καθώς και θαλάσσιες περιοχές στα νότια και ανατολικά. Ο καιρός θα διατηρήσει πιο φθινοπωρινό χαρακτήρα, με βροχές και χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Από την Παρασκευή, η κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί προς την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με σταδιακή βελτίωση του καιρού και εξασθένηση των ανέμων.